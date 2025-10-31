IonQ-Führungskräfte präsentieren die neuesten quantentechnologischen Fortschritte des Unternehmens und unterstreichen den Fortschritt im Rahmen der gemeinsamen Quantenstrategie des Vereinigten Königreichs

IonQ (NYSE: IONQ), das weltweit führende Quantenunternehmen, gab heute seine Teilnahme am "UK National Quantum Technologies Showcase 2025" bekannt, die am 7. November im Business Design Centre in London stattfindet. Die Veranstaltung wird von Innovate UK in Zusammenarbeit mit dem Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) sowie dem UK National Quantum Technologies Programme (UKNQTP) organisiert. Sie gehört zu den größten Quantenveranstaltungen im Vereinigten Königreich und bringt mehr als 2.000 Interessengruppen aus Regierung, Wissenschaft und Industrie zusammen.

"Wir freuen uns aufrichtig, beim diesjährigen UK Quantum Showcase unsere neuesten Fortschritte im Bereich der Quantencomputer-Innovation vorzuführen. Das Vereinigte Königreich nimmt dank seiner erstklassigen Wissenschafts- und Forschungsbasis seit Langem eine führende Rolle in der Quantenforschung ein", sagte Dr. Chris Ballance, Präsident für Quantencomputing bei IonQ und Mitgründer von Oxford Ionics. "Die Stärke der technologischen Führungsrolle des Vereinigten Königreichs hat uns geholfen, die derzeit leistungsstärkste verfügbare Quantenplattform auf dem Markt zu entwickeln."

Die Teilnahme von IonQ an der Veranstaltung folgt auf ein bedeutendes Jahr für das Unternehmen im Vereinigten Königreich. Dazu zählen die Ernennung von Oxford zum IonQ-EMEA-Hauptsitz, seine Übernahme von Oxford Ionics sowie die Bereitstellung von Quartet, einer Quantencomputing-Testumgebung für das National Quantum Computing Centre (NQCC) des Vereinigten Königreichs. Diese Meilensteine festigen IonQs Rolle als zentrale treibende Kraft bei der Weiterentwicklung der nationalen Quantenstrategie des Vereinigten Königreichs, die den kommerziellen Einsatz von Quantentechnologien beschleunigt.

IonQ wird am Stand Nr. 52 vertreten sein, wo Teilnehmende die neuesten quantentechnologischen Innovationen des Unternehmens entdecken können.

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist das weltweit führende Quantenunternehmen, das Lösungen für die komplexesten Probleme der Welt erarbeitet. Die aktuelle Generation der Quantencomputer von IonQ, IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die neuesten Produkte in einer Reihe von bahnbrechenden Systemen, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, AstraZeneca und NVIDIA dabei geholfen haben, eine 20x höhere Leistung zu erzielen.

Das Unternehmen treibt seine Technologie-Roadmap immer schneller voran und möchte bis 2030 die weltweit leistungsstärksten Quantencomputer mit 2 Millionen Qubits auf den Markt bringen, um Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung zu beschleunigen. Durch seine Fortschritte im Bereich der Quantennetzwerke nimmt IonQ zudem eine führende Rolle beim Aufbau des Quanteninternets ein.

Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in den Rankings "Fortune Future 50", "Newsweek's 2025 Excellence Index 1000", "Forbes' 2025 Most Successful Mid-Cap Companies" und "Built In's 2025 100 Best Midsize Places to Work in Washington DC and Seattle" gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und effektiver als je zuvor. Erfahren Sie mehr auf IonQ.com.

