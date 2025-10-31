Viele Themen, wenig Bewegung - so lässt sich der gestrige Handelstag für den DAX zusammenfassen. Der Leitindex gab unter dem Strich fünf Pünktchen ab - trotz Zinsentscheidungen und diverser Quartalszahlen. Auch heute halten sich vorbörslich die Bewegungen in Grenzen. Die Vorgaben aus Übersee sind weitestgehend schwach. Gerade mal der Nikkei liefert positive Impulse. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Apple, Netflix, BYD, Fiserv und Bayer. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. ANZEIGE* Jetzt Konto bei XTB eröffnen und eine kostenlose Aktie erhalten: https://geolink.xtb.com/ksIIh Über den Link findest Du auch weitere Details zur Aktion. XTB bietet: - Kommissionsfreies* Investieren in Aktien und ETFs - Eine multifunktionale Investment App (Web und mobil) - Zinsen auf Dein Guthaben bis zu 2,30% p.a. auf Einlagen in EUR - Schnelle und kostenlose Ein- und Auszahlungen, ohne Mindestbeträge - Einen erstklassigen deutschen Kundenservice *Bis 100.000 EUR monatlichem Handelsvolumen, darüber 0,2% Kommissionen, mindestens 10 EUR. Es können 0,5% Währungsumrechnungskosten anfallen. Das Investieren in Wertpapiere birgt gewisse Risiken und Sie könnten einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Alle veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Form von Finanz- / Anlageberatung und / oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.