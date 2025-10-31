Gilead gab steigende Umsätze mit HIV-Medikamentenverkäufen bekannt. Das Unternehmen erwartet in Zukunft Großes.Das Unternehmen meldete am Donnerstag einen Anstieg der HIV-Medikamentenverkäufe um 4 Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, 39 Millionen US-Dollar für das neue Präventionsmedikament Yeztugo eingeschlossen. Gilead konnte folglich seinen Gewinn steigern. Die Wall Street erwartete laut LSEG einen Umsatz von 37,5 Millionen US-Dollar für Yeztugo. Das Medikament ist eine zweimal jährlich zu verabreichende Injektion, die im Juni von den US-Behörden zur HIV-Prävention bei Erwachsenen und Jugendlichen mit hohem Risiko einer Infektion zugelassen wurde. Brian Abrahams, …

