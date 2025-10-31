Nvidias Siegeszug im KI-Sektor geht ungebremst weiter. Der Chip-Champion sichert sich den nächsten milliardenschweren Auftrag und zementiert seine Vormachtstellung. Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung setzt voll auf die Technologie des Marktführers und plant den Bau einer gewaltigen "KI-Megafabrik", um seine eigene Chip-Produktion zu beschleunigen.Samsung Electronics hat am Donnerstag Pläne für den Aufbau einer sogenannten "KI-Megafabrik" bekannt gegeben. Das Herzstück dieser Anlage sollen 50.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär