Die Aktien von Schaeffler sind auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren geklettert. Ausschlaggebend dafür waren gute Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers reagiert. Damit steht für das Jahr 2025 bislang ein Kursplus von über 60 Prozent. Seit dem Rekordtief vor gut sechs Monaten haben sich die Titel der Franken - auch dank der KI-Fantasie im Zuge einer Technologiekooperation mit Nvidia mehr als verdoppelt. Wie geht's mit der Aktie weiter?Im dritten Quartal erzielte Schaeffler dank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
