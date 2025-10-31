Die Aktien von Schaeffler sind auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren geklettert. Ausschlaggebend dafür waren gute Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers reagiert. Damit steht für das Jahr 2025 bislang ein Kursplus von über 60 Prozent. Seit dem Rekordtief vor gut sechs Monaten haben sich die Titel der Franken - auch dank der KI-Fantasie im Zuge einer Technologiekooperation mit Nvidia mehr als verdoppelt. Wie geht's mit der Aktie weiter?Im dritten Quartal erzielte Schaeffler dank ...

