Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 31
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|30/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.21
|Shrs:
|114,750,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,560
|10,580
|10:00
|10,562
|10,578
|10:00
