Basel, 31. Oktober 2025. Der Kurzwerbefilm von Baloise «Baloise x Tschugger: The Bank Job» ist mit dem renommierten Schweizer Auftragsfilmpreis Edi. in der Kategorie «Corporate Communication - Branded Content» mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden.
Der prämierte Film entstand in Zusammenarbeit mit den Macherinnen und Machern der Schweizer Fernsehserie Tschugger und präsentiert Baloise auf humorvolle und unerwartete Weise. Ziel der Produktion war es, die Markenbekanntheit zu steigern und das schweizweit einzigartige Insurbanking-Modell von Baloise - die Kombination aus Bank- und Versicherungsgeschäft - kreativ in Szene zu setzen. Die Auszeichnung des Films «Baloise x Tschugger: The Bank Job» mit dem Edi. Filmpreis würdigt die originelle und wirkungsvolle Umsetzung des Kommunikationsansatzes von Baloise.
«Unser Film zeigt mit einem Augenzwinkern, was Baloise besonders macht: Wir vereinen zwei zentrale Finanzdienstleistungen unter einem Dach. Diese Kombination ermöglicht es uns, unsere Kundinnen und Kunden vom Sparen und Investieren bis zur Absicherung ganzheitlich zu begleiten», sagt Mathias Zingg, Leiter Vertrieb & Marketing von Baloise in der Schweiz.
Edi. zeichnet herausragende Schweizer Auftragsproduktionen aus
