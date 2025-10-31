Anzeige
WKN: A3EW4R | ISIN: AT00RWTRACE1 | Ticker-Symbol:
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RWT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RWT AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
31.10.2025 09:57 Uhr
296 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: RWT AG: Veröffentlichung des Halbjahresberichts per 31.07.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rußbach (pta000/31.10.2025/09:25 UTC+1)

Die RWT AG gibt bekannt, dass der Halbjahresbericht per 31.07.2025 unter der Domain www.rwt.ag eröffentlicht wurde und im Bereich Berichte & Veröffentlichungen zu finden ist.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der RWT AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG oder zur WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, In Teilen oder zur Gänze IN den VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      RWT AG 
           Gseng 90 
           5442 Rußbach 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Reinhard Thor 
Tel.:         +43 6242 471-10 
E-Mail:        r.thor@r-w-t.com 
Website:       www.r-w-t.com 
ISIN(s):       AT00RWTRACE1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761899100243 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 04:25 ET (08:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.