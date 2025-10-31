PTA-Adhoc: RWT AG: Veröffentlichung des Halbjahresberichts per 31.07.2025

DJ PTA-Adhoc: RWT AG: RWT AG: Veröffentlichung des Halbjahresberichts per 31.07.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rußbach (pta000/31.10.2025/09:25 UTC+1)

Die RWT AG gibt bekannt, dass der Halbjahresbericht per 31.07.2025 unter der Domain www.rwt.ag eröffentlicht wurde und im Bereich Berichte & Veröffentlichungen zu finden ist.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der RWT AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG oder zur WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, In Teilen oder zur Gänze IN den VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Aussender: RWT AG Gseng 90 5442 Rußbach Österreich Ansprechpartner: Reinhard Thor Tel.: +43 6242 471-10 E-Mail: r.thor@r-w-t.com Website: www.r-w-t.com ISIN(s): AT00RWTRACE1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Direct Market Plus)

