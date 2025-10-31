Die BYD-Aktie kommt nach den enttäuschenden Zahlen vom Donnerstag nicht zur Ruhe. Am Freitag verliert das Papier in Hongkong bis zu 6,7 Prozent, zur Stunde beträgt das Minus noch 3,5 Prozent. Der Markt reagiert auf die anhaltenden Sorgen über Margendruck und die rückläufigen Absatzzahlen im Heimatmarkt.Im dritten Quartal war der Gewinn um 33 Prozent auf 7,82 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 950 Millionen Euro gefallen. Der Umsatz ging um drei Prozent auf 195,0 Milliarden Yuan zurück. Immerhin: ...

