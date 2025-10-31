Zürich - Der Elektroautohersteller BYD ist in diesem Jahr erstmals an der Auto Zürich teil. Der aktuelle Messeauftritt umfasst die Schweizer Premiere von DENZA, der Premiummarke des Unternehmens, die Präsentation aller BYD-Modelle sowie die erstmalige Demonstration des neuen Flash Charging. Auf der Auto Zürich zeigt BYD zum ersten Mal seine Premiummarke DENZA in der Schweiz. Im Mittelpunkt steht der DENZA Z9 GT, das Flaggschiffmodell der Marke. Es ...

