Medpace Holdings - MEDP: Kapitalrendite besser als bei Iqvia, Thermo Fisher & Icon!

Kursziel 700 USD!

Erwartungen übertroffen, Prognose angehoben! Medpace-Aktie (MEDP) mit Gap Ups nach den letzten beiden Quartalszahlen!

Medpace (MEDP) - ISIN US58506Q1094

Rückblick: Ein Kursplus von rund 90 Prozent und ordentliche Gap Ups nach den letzten beiden Earnings zeigen, dass bei der Medpacee-Aktie die Bullen an Bord sind. Die Kurssprünge erfolgten nach dem die Erwartungen der Analysten jeweils deutlich übertroffen wurden. Zuletzt gab es zudem noch einen wesentlich besseren Ausblicik auf das Gesamtjahr 2025. Der Rücksetzer zur Kurslücke könnte eine gute Einstiegsmöglichkeit in einen Long Trade darstellen.

Medpace-Aktie: Chart vom 31.10.2025, Kürzel: MEDP Kurs: 580.37 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Kaufsignal platzieren wir auf dem Niveau der letzten beiden Tageshochs und visieren das per Measured Move ermittelte Kursziel bei circa 700 USD an.

Mögliches bärisches Szenario

Risiken bei Medpace liegen in einer fragwürdigen Unternehmenskultur, rückläufigen Biotech-Finanzierungen und schwächerer Projektpipeline. Charttechnisch bietet sich ein Stop Loss im Bereich der letzten Kurslücke an.

Meinung

Medpace ist ein US-Anbieter klinischer Studien. Seit der Gründung 1992 durch Ex-FDA-Mitarbeiter August Troendle wächst das Unternehmen stark und profitabel - der Umsatz stieg in zehn Jahren um über 600 Prozent. Mit seinem 17 Prozent Anteil der Aktien bleibt Troendle ein wichtiger Faktor, die Kapitalrendite liegt bei über 20 Prozent. Medpace konzentriert sich auf kleinere Biotech- und Medizintechnikfirmen und profitiert von hoher Kundenbindung und einem wachsenden CRO (Contract Research Organization)-Markt (jährlich +9 Prozent). Medpace überzeugt durch solide Finanzen mit Kapitalrenditen über denen der Wettbewerber Iqvia, Thermo Fisher und Icon, einer Spezialisierung in Wachstumsfeldern wie Onkologie und Kardiologie, sowie einem Aktienrückkaufprogramm. Charttechnisch warten wir nur noch auf ein höheres Tief zur Vollendung des Aufwärtstrends.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 16.35 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 230.01 Millionen USD

Meine Meinung zu Medpace Holdings ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ftd.de/boerse/aktien/medpace-aktie-schwaeche-der-medizinbranche-als-chance-fuer-anleger/

Veröffentlichungsdatum: 31.10.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.