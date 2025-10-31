31. Oktober 2025 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP, FWB: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, freut sich, ein Handels-Update für die drei Monate zum 30. September 2025 (4. Quartal des GJ 2025) zu veröffentlichen. Für das Quartal werden ein anhaltendes Abonnentenwachstum sowie beachtliche Fortschritte bei den strategischen Initiativen im Data-Geschäftsbereich bestätigt.

Betriebs- und Finanz-Highlights:

- Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) beliefen sich auf 11,2 Mio. $ und brachten das 37. Quartal in Folge ein Wachstum bei den Abonnementseinnahmen.

- Der Gesamtumsatz aus fortlaufenden Geschäften stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 4,7 Mio. $.

- Unternehmensvalidierung: Erster Unternehmensdatenvertrag mit Rio Tinto im Wert von rund 550.000 $ für die Digitalisierung von Archivdaten und den Aufbau einer unternehmensweiten, auf einem Large Language Model (LLM) basierenden Such- und generativen KI-Plattform.

- Mit Mining-IQ Version 1 wurde eine neue, proprietäre Data-Intelligence-Plattform eingeführt (August 2025).

- Eine 1,75 Mio. $ schwere institutionelle Platzierung (mit 40 % Aufschlag) und ein daran anschließender Aktienkaufplan im Wert von 1,03 Mio. $ führten zur Stärkung der Kapitalbasis.

- Im Geschäftsbereich Events verzeichnete die Bergbaumesse "Future of Mining Australia" einen Besucherzuwachs von 20 %.

- Das normalisierte Betriebsergebnis/EBITDA betrug 0,4 Mio. $.

- Die Netto-Barreserven zum Quartalsende beliefen sich auf 2,9 Mio. $.

Kommentar der Geschäftsführung

"Das vierte Quartal wurde zu einem wichtigen Wendepunkt für Aspermont. Während des Quartals konnten wir unser fundiertes Branchen-Knowhow und unsere Marktpräsenz kontinuierlich in wiederkehrende Umsätze umwandeln - mit einem ARR von 11,2 Mio. $ und unserem 37. Quartal in Folge mit steigenden Umsätzen im Abonnentensegment.

Entscheidend war die Einführung von Mining-IQ (Version 1) und der Abschluss eines ersten Unternehmensvertrags mit einem weltweit führenden Bergbaukonzern. Dieser Auftrag im Wert von rund 550.000 $ bestätigt einerseits die Markteignung unseres Produkts und andererseits unseren Ansatz bei der Umsatzgenerierung im SaaS-Segment auf Unternehmensebene.

Des Weiteren konnten wir unsere Bilanz durch eine institutionelle Platzierung in Höhe von insgesamt 2,8 Mio. AUD sowie einen damit verbundenen Aktienkaufplan (SPP) zu denselben Bedingungen stärken. Diese Maßnahme brachte das nötige Kapital, um die Vermarktung von Mining-IQ zu forcieren, die Digitalisierung unserer Archivdaten abzuschließen und die Entwicklung hochwertiger Produkte auszuweiten.

Unser Fokus in nächster Zeit ist einfach erklärt: Wir wollen den Erfolgsnachweis von Mining-IQ in wiederkehrende ARR auf Unternehmensebene umwandeln, die Steigerung der Margen bei allen Abonnementprodukten diszipliniert fortsetzen und eine Wende bei den ARR-Umsätzen vollziehen. Gleichzeitig wollen wir unseren Runway (Verfügbarkeit der finanziellen Ressourcen) aufrechterhalten.

Wir danken unseren Teams, Partnern und Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung auf unserem Skalierungskurs in dieses neue Kapitel unserer Geschäftstätigkeit."

Ausblick & Prioritäten

Vermarktung von Mining-IQ und Umwandlung des Machbarkeitsnachweises (Proof of Concept) auf Unternehmensebene in Vertragsabschlüsse mit jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR).

Steigerung des Durchschnittserlöses pro Einheit (ARPU) durch Upselling und Preisoptimierung für Bestandskunden.

Wachstumsschub bei den ARR und Beibehaltung eines disziplinierten Ansatzes beim positiven operativen Cashflow.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Straface

Company Secretary

+61 8 6263 9100

