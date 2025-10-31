FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hensoldt mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 116 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analyst Holger Schmidt verspricht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie langfristig eine starke fundamentale Entwicklung von dem Sensorik- und Optronik-Anbieter. Die beschleunigte Aufstockung der europäischen Verteidigungsbudgets und der hohe Auftragsbestand sorgten für eine gute Vorhersagbarkeit und Dynamik bei Aufträgen./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:56 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000HAG0005
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:56 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000HAG0005
© 2025 dpa-AFX-Analyser