Amazon geht ab sofort aktiv gegen illegale Streaming-Apps auf Fire-TV-Geräten vor. Nutzer müssen mit Einschränkungen rechnen. Fire-TV-Besitzer, die bestimmte Apps für den illegalen Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Inhalte installiert haben, können diese künftig unter Umständen nicht mehr nutzen. Hersteller Amazon gleicht seit Freitag nämlich alle installierten Anwendungen mit einer speziellen Liste ab, die von der Antipiraterie-Koalition ACE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n