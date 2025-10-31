© Foto: SOPA Images - Sipa USA

FMC schockt Anleger: Der Agrarchemiekonzern kürzt seine Dividende um 83 Prozent, um Schulden abzubauen. Die Aktie bricht daraufhin um fast 50 Prozent ein - und Analysten sehen weiteren Druck.Der US-Agrarchemiekonzern FMC Corporation hat seine Aktionäre kalt erwischt: Aufgrund enttäuschender Umsätze im dritten Quartal kürzte das Unternehmen seine Dividende drastisch - von 48 auf 8 Cent pro Aktie. Die Folge war ein Kurssturz an der Nasdaq um 46,5 Prozent auf 15,53 US-Dollar je Anteilsschein. Nach Börsenschluss fiel der Kurs sogar um weitere zwei Prozent auf 15,21 US-Dollar. Dabei waren die Zahlen von Mittwochabend auf den ersten Blick gar nicht so schlecht: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag …