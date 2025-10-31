NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 19 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale verdichteten sich, dass die Markterwartungen an die Spanier zu niedrig sein dürften, Alberto Gandolfi am Freitag angesichts der jüngsten Prognoseerhöhung./ag/nas



