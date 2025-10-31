ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Nach der im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sehe er in den jüngsten Quartalszahlen eher keinen Treiber für eine Fortsetzung dieser Entwicklung, schrieb Ignacio Cerezo in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im Fokus stehe nun das geplante, umfangreiche Aktienrückkaufprogramm nach einer gescheiterten Übernahme, zu dem es noch keine Details gebe./rob/gl/tih



