31.10.2025 / 14:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Halbjahresfinanzbericht 2025

Der Vorstand der Gesellschaft teilt mit:

Der Halbjahresabschluss zum 30.Juni 2025 und der Lagebericht für das erste Halbjahr 2025 wurden am 31.Oktober 2025 vom Aufsichtsrat gebilligt.

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 wird heute noch auf der Webseite der Gesellschaft ( https://fox-em.com/de/finanzberichte/ ) veröffentlicht. Die Hinterlegung im Unternehmensregister erfolgt in den nächsten Tagen.

Die wichtigsten Kennzahlen des Finanzberichts zum 30. Juni 2025 lauten:

Die Bewertung der Beteiligung an der Fox Automotive Switzerland AG auf der Aktivseite bleibt unverändert bei EUR 6,450,000. Der Halbjahresverlust beträgt EUR 508,649.