Die Rechtsstreitigkeiten in den USA sind bei Bayer immer noch nicht vom Tisch. Seit Jahren sorgen der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat und die Umweltchemikalie PCB für Probleme. Bei letzterer müssen die Leverkusener einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Weitere rechtliche Schritte sollen geprüft werden.Hintergrund des jüngsten Rückschlags: Das oberste Gericht des Bundesstaates Washington hatte am Donnerstag ein erstinstanzliches Urteil gegen Bayer aus dem Jahr 2021 wieder in Kraft gesetzt, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.