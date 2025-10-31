BorgWarner hat einen Auftrag zur Lieferung seines Batteriesystems für das autonome Elektro-Shuttle Holon Urban erhalten. Für BorgWarner ist es der erste Auftrag für die Lieferung von Batteriesystemen für autonome Fahrzeuge, die in Nordamerika gefertigt werden. Die Benteler-Tochter Holon hatte erst in dieser Woche vermeldet, dass die erste US-Fabrik für das autonome E-Shuttle Holon Urban in Jacksonville, Florida, entstehen soll. Holon hat hierfür ...

