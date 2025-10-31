Hallo zur Halloween-Ausgabe von "eMobility Update'! Aus aktuellem Anlass wollen wir Sie heute mit einem Verbrenner-Modell gruseln, statt wie sonst über moderne Elektroautos zu berichten. Nein, Scherz beiseite: Bei uns geht es zwar heute um den Mitsubishi Eclipse Cross. Aber der verwandelt sich von einem SUV-Coupé mit Verbrennungsmotor in einen vollelektrischen SUV. Hier kommen alle Infos zu Ausstattung und Preisen! Der neue vollelektrische Eclipse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net