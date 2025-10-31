Die EnBW hat im niedersächsischen Bramsche nördlich von Osnabrück einen neuen Schnellladepark nahe der A1 in Betrieb genommen. An dem neuen Ladepark auf der Route Dortmund - Bremen gibt es acht Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung. Bei Bedarf könnten weitere acht Ladepunkte folgen, wie die EnBW mitteilt. In der ersten Ausbaustufe handelt es sich um vier Hypercharger HYC400 von Alpitronic mit jeweils zwei Ladepunkten, in der zweiten Stufe können ...

