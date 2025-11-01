Dem Dax geht merklich die Puste aus. Das Wochenfinale gestaltete sich schwierig. Die eminent wichtige Marke von 24.000 Punkten stand unter massivem Druck. Dass der Index die Handelswoche unterhalb von 24.000 Punkten beenden musste, lässt für die kommende Handelswoche nicht viel Gutes erwarten. Und in dieser wird es hoch hergehen. Zahlreiche Konjunkturdaten sowie eine wahre Lawine von Quartalszahlen werden die Aktienindizes auf Trab halten.Dem ...

