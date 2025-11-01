SSR Mining - SSRM: Gold, Silber, Zink, Blei - alles dabei!

Long Setup mit CRV von 3:1!

Rohstoff-Rallye mit SSR Mining (SSRM)? Quartalszahlen am 4. November nach Börsenschluss! Kommt die Edelmetall-Rallye JETZT?

SSR Mining (SSRM) - ISIN CA7847301032

Rückblick: Ein Rücksetzer in einem intakten Aufwärtstrend sowie positive saisonale Tendenzen bei Edelmetallen sind gute Vorraussetzungen für einen Long Trade bei der SSR-Mining-Aktie. Bei der Risikoabwägung sollten Anleger die Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag nach dem Schlussgong im Hinterkopf haben.

SSR-Mining-Aktie: Chart vom 31.10.2025, Kürzel: SSRM Kurs: 22.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Knapp oberhalb der letzten Tageskerze könnten wir unser Kaufsignal platzieren und als Kursziel das Pivot-Hoch vom 15. Oktober anvisieren. Mit der anhand der gelben Linie aufgezeigten Risikospanne kommen wir auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1.

Mögliches bärisches Szenario

Falls die erwartete Edelmetall-Rallye ausbleibt, solllte man SSR Minining nicht unbedingt im Depot halten. Unter den letzten drei Tageskerzen könnte man sich zum Ausstieg entschließen.

Meinung

SSR Mining Inc., aus Silver Standard Resources hervorgegangen, operiert von Denver aus im Abbau von Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink. Das Unternehmen kontrolliert Argentiniens volumenstärkste Silbermine. Zuletzt lagen die Zahlen deutlich über den Erwartungen, wozu insbesondere das im Februar übernommene Projekt Cripple Creek & Victor in Colardo beigetragen und den Ausfall der wegen eines Erdrutsches stillstehenden Çöpler-Mine in der Türkei mehr als kompensiert hat. Vor den Earnings am kommenden Dienstag ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen, auch wenn die Entwicklung an den Edelmetallmärkten der entscheidende Faktor für die Kursentwicklung bleibt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4.57 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 68.15 Millionen USD

Meine Meinung zu SSR Mining ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 01.11.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.