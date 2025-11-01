Stratec-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,98 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 23,50 Euro, das Tageshoch hat man mit 23,80 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat Stratec 10,65 Prozent verloren und unter siebzig Werten einen enttäuschenden Platz 65 belegt. Schlechter war nur Verve Group mit einem Minus von 11 Prozent, Hypoport -14,30 Prozent, ProCredit Holding ...

