KION Group-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 6,86 Prozent der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 61,50 Euro, das Tageshoch hat man mit 61,70 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat KION Group 7,61 Prozent zugelegt und hat einen guten dritten Platz im MDAX geschafft. Besser war nur die laufende RuMaS-Empfehlung Nordex mit einem Plus von 12,39 Prozent, gefolgt von Lufthansa ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.