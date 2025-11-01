KION Group-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 6,86 Prozent der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 61,50 Euro, das Tageshoch hat man mit 61,70 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat KION Group 7,61 Prozent zugelegt und hat einen guten dritten Platz im MDAX geschafft. Besser war nur die laufende RuMaS-Empfehlung Nordex mit einem Plus von 12,39 Prozent, gefolgt von Lufthansa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
