Siemens Energy-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 1,13 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 107,30 Euro, das Tageshoch hat man mit 107,85 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat Siemens Energy 3,37 Prozent zugelegt und hat einen guten fünften Platz im DAX geschafft. Besser war nur die Deutsche Bank mit einem Plus von 6,66 Prozent, gefolgt von RWE, Mercedes-Benz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS