ZenaTech zeigt Flagge im Asien-Pazifik-Raum

ZenaTech Inc. geht den nächsten Schritt in der internationalen Positionierung seiner KI-gesteuerten Drohnentechnologie: Im November wird das Unternehmen auf zwei renommierten Verteidigungskonferenzen in der Asien-Pazifik-Region präsent sein. Dabei treten die Fertigungstöchter ZenaDrone und Spider Vision Sensors (SVS) mit Sitz in Taiwan als Aussteller auf. Der Fokus liegt auf der Defense and Security 2025 in Bangkok sowie der Secure Australia Conference 2025 in Canberra - zwei Plattformen, die als Magnet für Entscheidungsträger aus Militär und Sicherheitsindustrie gelten.

ZenaTech nutzt diese Gelegenheit, um seine Drohnenlösungen gezielt den Streitkräften verbündeter Nationen vorzustellen. Im Mittelpunkt stehen dabei die KI-gestützten Systeme, die für eine Vielzahl verteidigungsrelevanter Einsatzszenarien konzipiert sind - von Überwachungsmissionen über Frachttransporte bis hin zur Indoor-Sicherheit.

Präsenz bei internationalen Leitveranstaltungen

Die Defense & Security 2025 gilt als führendes Event im ASEAN-Raum. Seit über zwei Jahrzehnten findet die Veranstaltung im Zweijahrestakt statt und vereint mehr als 25.000 Teilnehmer aus über 40 Ländern - darunter hochrangige Vertreter von Armee, Marine, Luftwaffe und weiteren Sicherheitsbehörden. ZenaDrone wird hier im US Partnership Pavilion vertreten sein, um sich einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren.

Parallel dazu nutzt das Unternehmen auch die Secure Australia Conference 2025 in Canberra als Plattform. Diese Veranstaltung zieht Fachleute aus Verteidigungsministerien, der Cybersicherheitsbranche und Robotik zusammen. Dort stellt ZenaDrone seine Technologien vor und knüpft neue Verbindungen zu strategischen Partnern in Australien und darüber hinaus.

Fokus auf US-konforme Fertigung und globale Lieferkette

ZenaTech betont seine Verpflichtung zur konformen Lieferkette und einer US-basierten Produktion, um den wachsenden Bedarf der US-Streitkräfte und deren Alliierten zu bedienen. Das Werk von Spider Vision Sensors in Taiwan befindet sich aktuell in der Inbetriebnahme. Dort werden Fertigungslinien für NDAA-konforme Komponenten wie Leiterplatten, Kameras und Sensoren eingerichtet. Diese Bauteile fließen dann in die Endmontage bei ZenaDrone in Mesa, Arizona, sowie Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Alle Drohnen, die von den USA und der NATO für militärische Zwecke zugelassen sind - darunter die ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano - werden im Werk in Arizona gefertigt. So stellt das Unternehmen eine durchgängige Qualitätskontrolle sowie die Einhaltung sämtlicher Regularien sicher.

Technologieportfolio mit militärischem Anspruch

ZenaTechs Drohnenportfolio ist auf unterschiedliche Anwendungsbereiche im Verteidigungssektor zugeschnitten und durchläuft derzeit Prozesse zur Green/Blue-UAS-Cybersicherheitszertifizierung. Im Fokus steht die ZenaDrone 1000 - eine robuste VTOL-Drohne mit rund 40 kg Nutzlastkapazität, KI-Autonomie und gesicherter Kommunikation über das hauseigene DroneNet. Entwickelt wurde sie für Aufklärungsmissionen (ISR), Grenzüberwachung und kritische Frachtlieferungen, etwa von medizinischem Material. Eine Gasversion mit verlängerter Flugzeit ist in der Entwicklung. Erste Tests durch die US Air Force und die Navy Reserve haben bereits stattgefunden.

Ebenfalls Teil des Portfolios ist die IQ Square - eine VTOL-Drohne mit kompaktem Format (40 × 40 cm), ideal für Infrastrukturinspektionen, Landesaufnahmen und militärische Aufklärungsaufgaben. Ergänzt wird das Sortiment durch die IQ Nano - eine ultrakompakte Indoor-Drohne (20 × 20 cm), die auch ohne GPS-Empfang einsatzfähig ist. Sie eignet sich für Lagerhäuser, militärische Einrichtungen sowie Sicherheits- und Inventuranwendungen. Dank Hindernisvermeidung und KI-gesteuerter Schwarmtechnologie ist sie vielseitig einsetzbar.

