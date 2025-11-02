Nach einem Hoch am 15. Oktober mit einem Kurs von 199,50 Euro musste die Heidelberg Materials-Aktie ISIN: DE0006047004 wieder abgeben und landete bei etwa 190,00 Euro. Seit dem Tief am 23. Oktober liegt ein kleiner Aufwärtstrend vor, der Zementhersteller hat Dank anhaltenden Kaufsignalen neben den gleitenden Durchschnittslinien für 38- und 100 Tage auch die psychologisch wichtige Marke von 200,00 Euro überwunden. Bleibt die Aktie über den Widerständen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.