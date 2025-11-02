QUEBEC CITY, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") (TSX-V: RBX | ASX: RXR | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut sich, über seine Aktivitäten im September-Quartal 2025 zu berichten. Robex ist Eigentümer der Nampala-Goldmine in Mali und erzielt weiterhin bedeutende Fortschritte beim Bau des Kiniéro-Goldprojekts in Guinea, das planmäßig im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste Goldproduktion aufnehmen soll.

Highlights:

Robex und Predictive Discovery (ASX: PDI) haben eine Fusion unter Gleichen angekündigt, mit dem Ziel, einen gestärkten mittelständischen Goldproduzenten in Westafrika zu schaffen. Die am 6. Oktober 2025 angekündigte Fusion soll vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen und der Zustimmung der Aktionäre bis Anfang 2026 abgeschlossen sein.

Robex hat das Ablaufdatum seiner Optionsscheine aus dem Jahr 2024 vom 27. Juni 2026 auf den 18. Oktober 2025 vorverlegt, nachdem der Aktienkurs an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 3,50 CAD gelegen hatte. Das Unternehmen hat 148,2 Millionen CAD aufgebracht, wodurch seine Bilanz gestärkt wurde und das starke Vertrauen der Investoren deutlich wurde.

Robex hat seine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 130 Millionen US-Dollar mit Sprott geändert und damit bis zu 90 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts freigesetzt.

Der Bergbau wurde in Kiniéro im Tag- und Nachtschichtbetrieb aufgenommen, wobei das Erz zur Abraumhalde (ROM) transportiert wurde.

Der Bau in Kiniéro verläuft weiterhin planmäßig und innerhalb des Budgets, sodass die erste Goldgewinnung im vierten Quartal 2025 erfolgen kann. Der Bergbau ist im Gange, und es wurden bereits mehr als 4,8 Millionen unfallfreie Stunden verzeichnet. Es wurden bedeutende Meilensteine erreicht, darunter die nahezu vollständige Fertigstellung der Mühlen, ein Baufortschritt von 45 % bei der Elektrik des Kraftwerks, eine Fertigstellung von 76 % des TSF sowie die vollständige Lieferung der Bau- und Elektromaterialien.

Es wurden 20.000 m RC-Bohrungen in Sabali South (Kiniéro) initiiert, um die Ressourcen zu erweitern. Diamantbohrungen sind in SGA und NEGD geplant, während die Exploration in der Nähe der Mine in Nampala fortgesetzt wurde, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Strategische Planung für die Explorationsprogramme 2026, Budgetierung und Zielgenerierung in Guinea und Mali.

Der Betrieb in Nampala bleibt weiterhin frei von Arbeitsunfällen mit Ausfallzeiten ( LTI ), mit mehr als 2,04 Millionen geleisteten Arbeitsstunden. Das Kiniéro-Projekt hat 4,86 Millionen LTI-freie Stunden verzeichnet.

Die Goldproduktion in Nampala belief sich seit Jahresbeginn auf insgesamt 34.401 Unzen bei All-in Sustaining Costs (AISC) von 2.555 CAD/Unze.

Geschäftsführer und CEO von Robex, Matt Wilcox, äußerte sich wie folgt:

"Wir haben das Kiniéro-Goldprojekt im September-Quartal stark vorangetrieben. Der Abbau ist bereits im Gange, das Erz wird an die ROM-Lagerstätte geliefert, und in Kürze werden die Bohr- und Sprengarbeiten beginnen. Die Bauarbeiten schreiten in allen wichtigen Bereichen voran, wobei im Laufe des Quartals keine Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten gemeldet wurden."

"Zu den wichtigsten Meilensteinen zählten bedeutende Fortschritte bei der Prozessanlage, die Fertigstellung kritischer Betonarbeiten, der Fortschritt bei der Installation des CIL-Tanks sowie die fortgesetzten Arbeiten an der SAG-Mühle und der Abraumlagerstätte. Die Infrastruktur des Standorts, einschließlich der Stromerzeugungs- und Brennstoffanlagen, wurde ebenfalls planmäßig vorangetrieben.

Wir sind weiterhin bestrebt, Kiniéro sicher, effizient und verantwortungsbewusst zu realisieren und gleichzeitig eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Interessengruppen vor Ort aufrechtzuerhalten. Unterdessen wurden die Aktivitäten in der Nampala-Goldmine in Mali trotz schwieriger Betriebsbedingungen fortgesetzt."

Kiniéro-Goldprojekt, Guinea

Überblick über den Bau

Das Kiniéro-Projekt bleibt auf Kurs für den ersten Goldguss im vierten Quartal 2025, wobei der Bau und die Erschließung der Mine planmäßig voranschreiten.

Abbau

Der Abbaubetrieb wurde im Laufe des Quartals sowohl in Tag- als auch in Nachtschichten aufgenommen. Es wurden 82.590 Tonnen Material abgebaut, darunter 20.625 Tonnen Erz und 10.000 Tonnen Erz, das aus historischen Halden auf die Haupt-ROM-Plattform umgeschlagen wurde.

Die ersten Bergbauaktivitäten haben mit Freigrabungen begonnen, und die erste Sprengung zur Förderung wurde Mitte Oktober abgeschlossen.

Verträge für Bergbau- und ROM-Pad-Management, Gesteinsqualitätskontrolle, Bohr- und Sprengarbeiten sowie sekundären Transport wurden abgeschlossen, und die Auftragnehmer haben ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.





Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniéro, die den Baufortschritt und die Erzhalde auf der ROM-Plattform zeigt

Prozessanlagen und Infrastruktur

Die Betonarbeiten für die Prozessanlage und das Kraftwerk wurden im Laufe des Quartals abgeschlossen, was einen wichtigen Meilenstein im Bauprozess darstellt.

Alle Blechteile, Stahlkonstruktionen, Rohrleitungen und elektrischen Materialien wurden an die Baustelle geliefert.

Die Arbeiten im Bereich Statik, Mechanik und Rohrleitungen (SMP) schreiten voran, wobei der Stahlbau errichtet oder vormontiert wurde.

Die Montage der SAG-Mühle ist abgeschlossen, wobei die Mühle auf ihrem Lager schwimmt und das rechte Zahnrad installiert ist. Die Ausrichtung und die Installation des Antriebsstrangs sind für Anfang des vierten Quartals 2025 vorgesehen.

Die Montage der Kugelmühle steht kurz vor dem Abschluss, anschließend erfolgt die Installation des Zahnkranzes.

Die Bereiche für die Vorzerkleinerung und Rückgewinnung sind weit fortgeschritten, die Stahl- und Blechkonstruktionen werden derzeit installiert.

Der Bau der Auslaugungsanlage verläuft schneller als geplant, wobei alle Siebe und Rührwerke zwischen den Tanks in Zug A nahezu fertiggestellt sind.

Die Stahlbauarbeiten für die Elutions-, Goldraum- und Reagenzienbereiche schreiten zügig voran.

Die Rohrfertigungswerkstatt vor Ort ist voll funktionsfähig und unterstützt den beschleunigten Fortschritt bei der Rohrverlegung.



Stromerzeugung und Elektroarbeiten

Der Bau des Kraftwerks verläuft planmäßig, die Niederspannungs-Motorsteuerungszentren (MCCs) wurden geliefert und installiert.

Vier Motoren (4 MW) wurden an den Standort geliefert, die Vorbereitung des Rahmens ist im Gange und die Installation wird voraussichtlich im Oktober erfolgen.

Die Elektroarbeiten schreiten voran: Fast 30.000 m Kabel wurden verlegt, und die Elektrik des Kraftwerks ist zu 45 % fertiggestellt.

Die Stahlkonstruktion des Maschinenhauses ist fertiggestellt, die Verkleidung und die Nebenarbeiten schreiten voran.

Der Bau der Tanks für die Kraftstofflagerung verlief im Laufe des Quartals planmäßig.



Tailings-Lagereinrichtung (TSF)

Der Bau der Tailings-Lagereinrichtungen (TSF) schreitet planmäßig voran.

Der östliche Damm schreitet zügig voran, wobei bereits über 500.000 m 3 Füllmaterial aufgeschüttet wurden.

Füllmaterial aufgeschüttet wurden. Die Auskleidungsmannschaft wurde im vergangenen September erneut mobilisiert und installierte 78.650 m 2 HDPE-Auskleidung.

HDPE-Auskleidung. Die Erdarbeiten für den Auffangkanal der Absetzleitung und den Prozesswasserteich sind abgeschlossen und für die Auskleidung vorbereitet.

Sonstige Infrastruktur

Die Verlegung der HDPE-Rohrleitungen an Land, einschließlich der Pipelines für Abraum und Frischwasser, schritt gut voran, sodass bis zum Quartalsende über 15 km geschweißt waren.

Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 99 % fertiggestellt, die Lackierung steht noch aus.

Die Betonarbeiten sind abgeschlossen, und die Demobilisierung des Auftragnehmers beginnt Anfang Oktober.

Die Transportwege für Rohmaterial und die Zufahrtsstraßen zum Standort wurden ausgebaut, wodurch ein effizienter Materialtransport zum Verarbeitungsbereich gewährleistet wurde.

Nächste Schritte beim Bau - 4. Quartal 2025

Für das kommende Quartal erwartet Robex Folgendes:

Fortsetzung der SMP-Arbeiten für die Prozessanlage und das Kraftwerk.

Vollständige Installation der Mühle.

Die Installation der Elektrik und der Messgeräte wird schrittweise fortgesetzt, um die Schalträume für die Inbetriebnahme im November mit Strom versorgen zu können.

Die Installation von vier Motoren wird abgeschlossen, und die Inbetriebnahme sowie der Betrieb mit Dieselkraftstoff werden bis Mitte November beginnen.

Fortsetzung der Erdarbeiten und der Auskleidung der Abraumhalde.

Vollständige Mobilisierung der Teams für Betrieb, Betriebsbereitschaft und Inbetriebnahme. Die Rekrutierung der Mitarbeiter wird abgeschlossen, und die Schulungsprogramme können beginnen.

Fortsetzung der Erschließungsarbeiten und Steigerung der Fördermenge, indem mehr Erz zur ROM-Plattform transportiert wird.

Fortsetzung der Bohrungen zur Qualitätskontrolle in der Sabali-Grube.

Beziehungen zu den Gemeinden

Im Laufe des Quartals pflegte das Kiniéro-Projekt von Robex weiterhin enge Beziehungen zu den Gemeinden vor Ort, indem im Rahmen des CSR-Programms (Corporate Social Responsibility) des Unternehmens wichtige soziale und gemeinnützige Initiativen durchgeführt wurden:

Der Bau von vier Gemeindezentren in Ballan, Fara-Ballan, Mansounia und Kiniéro Centre wurde im September-Quartal abgeschlossen, nachdem die Arbeiten bereits in früheren Perioden begonnen hatten. Die Modernisierungsarbeiten an der Grundschule Ballan, einschließlich neuer Einrichtungen, wurden ebenfalls im Laufe des Quartals abgeschlossen.

Verbesserung der lokalen Gesundheitsversorgung durch die Reparatur von Krankenwagen im Kiniéro Health Centre, die Spende von Gegengiften und die Installation solarbetriebener Geräte zur Lagerung von Impfstoffen.

Unterstützung von Bildung und Gemeindeentwicklung, einschließlich der Verteilung von Schulmaterial an Erstklässler in benachbarten Dörfern sowie finanzieller Unterstützung für lokale kulturelle, religiöse und sportliche Events.

Regelmäßige Einbindung der Gemeinschaft, mit fortlaufenden Konsultationen in allen von dem Projekt betroffenen Gebieten.

Umwelt- und Sicherheitsleistung

Im Rahmen des in der Entwicklung befindlichen Kiniéro-Projekts hat Robex im Laufe des Quartals seine strengen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards beibehalten und damit sein Engagement für verantwortungsvollen Bergbau und frühzeitige Einbindung der Gemeinden bekräftigt. Dieser proaktive Ansatz umfasste Folgendes:

Die Sicherheitsleistung blieb weiterhin stark, wobei im Quartal keine Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTIs) verzeichnet wurden.

Ein neuer Rettungswagen wurde geliefert, der mit modernster medizinischer und Notfallausrüstung ausgestattet ist, um die Erstversorgungskapazitäten zu verbessern.

Der medizinische Dienstleister (AMS) wurde Mitte September mobilisiert, einschließlich eines ausländischen Notarztes und der Einrichtung einer speziellen Notaufnahme.

Der Bau der neuen Standortklinik schreitet voran und wird voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Das Baumschulprogramm wurde im Laufe des Quartals fortgesetzt, wobei umfangreiche Aussaatmaßnahmen durchgeführt wurden, um die künftige Sanierung des Standorts und die Verbesserung der biologischen Vielfalt zu unterstützen.

Der Vertrag über die Entsorgung von septischen Abfällen wurde abgeschlossen, und die Abfallentsorgungsaktivitäten wurden mit dem Entsorgungsunternehmen des Unternehmens fortgesetzt.

Es wurden Wasserproben entnommen und zur Analyse an die Kläranlage des Sabali-Lagers geschickt, um die fortlaufende Einhaltung der Umwelt- und Gesundheitsstandards sicherzustellen.



Qualitätskontrolle vor der Produktion in Sabali Süd abgeschlossen

Robex hat seine vorproduktionsbezogene Qualitätskontrollbohrkampagne in Sabali Süd abgeschlossen, im Vorfeld der für das vierte Quartal 2025 geplanten Bergbauaktivitäten in diesem Vorkommen. Dies folgt auf den Abschluss des Bohrprogramms zur Erzgehaltskontrolle in Mansounia im zweiten Quartal. Das Programm umfasste 2.843 geneigte Bohrlöcher zur Erzgehaltskontrolle mit einer Gesamtlänge von 66.105 Metern. Ziel war es, die unterirdische Erzgehaltsdefinition zu verfeinern, um den Beginn des Abbaus vorzubereiten. Die Ergebnisse der Erzgehaltskontrollbohrungen in Sabali Süd stimmten weitgehend mit dem Mineral-Reserve-Modell überein. Die Ergebnisse bestätigen die Robustheit des geologischen Modells und unterstützen die kurzfristige Bergbauplanung.

Fortschritte im September-Quartal beim Kiniéro-Goldprojekt in Guinea

Abbildung 2: Rückgewinnungskammer

Abbildung 3: Vorbrecher

Abbildung 4: Mahl- und CIL-Tankzug

Abbildung 5: CIL-Tankzug A und B

Abbildung 6: Luftaufnahme des Standorts Kiniéro

Abbildung 7: Kraftwerk



Nampala Gold Operation, Mali

Units Q1 FY25 Q2 FY25 Q3 FY25 YTD FY25 Financial Data Production Oz 12,892 11,735 9,774 34,401 Sales Oz 11,869 13,104 9,529 34,501 Average Realised Price C$/oz 4,160 4,586 4,870 4,518 Revenue C$M 49,373 60,099 46,406 155,878 Operating Data Ore Mined t 631,515 720,924 353,818 1,706,257 Waste Mined t 2,370,569 1,964,118 1,587,604 5,922,291 Total Material Mined t 3,002,084 2,685,042 1,941,442 7,628,548 Stripping ratio w/o 3.75 2.72 4.48 3.47 Ore processed t 559,013 547,749 501,300 1,608,062 Head grade g/t 0.82 0.76 0.69 0.76 Recovery % 87.6 87.3 88.4 87.7

Abgebautes Material: Im September-Quartal 2025 belief sich die Gesamtmenge des abgebauten Materials auf 1.941.442 Tonnen, darunter 1.587.604 Tonnen Abraum und 353.818 Tonnen Erz. Die Strip Ratio stieg auf 4,48, was einem Anstieg von 64,7 % gegenüber 2,72 im Juni-Quartal 2025 entspricht. Dieser Anstieg spiegelt die strategische Ausrichtung auf die Abraumverlagerung wider, um den Zugang zu tieferen Erzvorkommen zu erleichtern, von denen erwartet wird, dass sie sowohl die Erzqualität als auch die Erzverfügbarkeit in zukünftigen Perioden verbessern werden.

Im September-Quartal 2025 belief sich die Gesamtmenge des abgebauten Materials auf 1.941.442 Tonnen, darunter 1.587.604 Tonnen Abraum und 353.818 Tonnen Erz. Die Strip Ratio stieg auf 4,48, was einem Anstieg von 64,7 % gegenüber 2,72 im Juni-Quartal 2025 entspricht. Dieser Anstieg spiegelt die strategische Ausrichtung auf die Abraumverlagerung wider, um den Zugang zu tieferen Erzvorkommen zu erleichtern, von denen erwartet wird, dass sie sowohl die Erzqualität als auch die Erzverfügbarkeit in zukünftigen Perioden verbessern werden. Verarbeitetes Erz: Im Laufe des Quartals wurden insgesamt 501.300 Tonnen Erz verarbeitet, was einem Rückgang von 8,5 % gegenüber den 547.749 Tonnen im Juniquartal 2025 entspricht. Der reduzierte Durchsatz war in erster Linie auf die eingeschränkte Verfügbarkeit von Erz zurückzuführen, die durch Verstopfungen der Rutschen, durch starke Regenfälle verursachte Verklumpungen des Erzes und elektrische Probleme bei den Messgeräten verursacht wurde. Zusätzliche Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten und den Austausch von Brecherzähnen trugen ebenfalls zu den geringeren Verarbeitungsmengen bei.

Im Laufe des Quartals wurden insgesamt 501.300 Tonnen Erz verarbeitet, was einem Rückgang von 8,5 % gegenüber den 547.749 Tonnen im Juniquartal 2025 entspricht. Der reduzierte Durchsatz war in erster Linie auf die eingeschränkte Verfügbarkeit von Erz zurückzuführen, die durch Verstopfungen der Rutschen, durch starke Regenfälle verursachte Verklumpungen des Erzes und elektrische Probleme bei den Messgeräten verursacht wurde. Zusätzliche Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten und den Austausch von Brecherzähnen trugen ebenfalls zu den geringeren Verarbeitungsmengen bei. Durchschnittlicher Gehalt: Der durchschnittliche Gehalt für das Quartal betrug 0,69 g/t, was einem Rückgang von 10,2 % (oder 0,07 g/t) gegenüber 0,76 g/t im Vorquartal entspricht. Dieser Rückgang spiegelt die Verarbeitung einer durchschnittlichen Erzmischung während des Zeitraums wider. Trotz der Verringerung entspricht der Gehalt weiterhin dem Abbauplan und den Parametern für die Gehaltskontrolle.

Der durchschnittliche Gehalt für das Quartal betrug 0,69 g/t, was einem Rückgang von 10,2 % (oder 0,07 g/t) gegenüber 0,76 g/t im Vorquartal entspricht. Dieser Rückgang spiegelt die Verarbeitung einer durchschnittlichen Erzmischung während des Zeitraums wider. Trotz der Verringerung entspricht der Gehalt weiterhin dem Abbauplan und den Parametern für die Gehaltskontrolle. Erholungsrate: Die Erholung verbesserte sich auf 88,4 % und stieg damit um 1,1 % gegenüber 87,3 % im Juni-Quartal. Diese Verbesserung wurde durch eine verbesserte Kontrolle der hochgradigen Ausschussprodukte erzielt, die im Durchschnitt 0,075 g/t betrugen, verglichen mit 0,092 g/t im Vorquartal. Die Verbesserung spiegelt auch einen geringeren Anteil an Übergangs-Erz wider, das während des Zeitraums verarbeitet wurde.

Die Erholung verbesserte sich auf 88,4 % und stieg damit um 1,1 % gegenüber 87,3 % im Juni-Quartal. Diese Verbesserung wurde durch eine verbesserte Kontrolle der hochgradigen Ausschussprodukte erzielt, die im Durchschnitt 0,075 g/t betrugen, verglichen mit 0,092 g/t im Vorquartal. Die Verbesserung spiegelt auch einen geringeren Anteil an Übergangs-Erz wider, das während des Zeitraums verarbeitet wurde. Goldproduktion: Die Goldproduktion im September-Quartal 2025 verzeichnete im Vergleich zum Juni-Quartal einen Rückgang um 1.962 Unzen auf 9.774 Unzen. Der Rückgang ist in erster Linie auf einen geringeren Durchsatz der Mühle und eine Verringerung des Gehalts des Mahlguts zurückzuführen, der im Durchschnitt bei 0,69 g/t gegenüber 0,76 g/t im Juni-Quartal lag.



Umwelt- und Sicherheitsleistung

Die Sicherheitsleistung blieb weiterhin stark, wobei im Quartal keine Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTIs) verzeichnet wurden.

Es wurden keine meldepflichtigen Umweltvorfälle oder Verstöße verzeichnet.

Umweltüberwachungsprogramme für Lärmmanagement, Wasser- und Luftqualität werden fortgesetzt.



Gemeinschaft und soziale Verantwortung

Robex hat im dritten Quartal 2025 seine Unterstützung für die lokalen Gemeinschaften in der Nampala-Mine fortgesetzt und damit sein Engagement für nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliches Engagement bekräftigt. Dies umfasste:

Beitrag in Höhe von ca. 353.000 CAD zum lokalen Bergbauentwicklungsfonds.

Unterstützung für Bildung und Ausbildung, einschließlich Berufsbildungsprogrammen für 32 junge Malier und Verteilung von Schulmaterial an Schüler in umliegenden Dörfern.

Lokale Partnerschaften und Beschäftigungsinitiativen, darunter der Kauf von Gartenbauprodukten von Frauenverbänden und die Beauftragung von Dienstleistern aus der Gemeinde über GIE Balimaya.

Verbesserung der Infrastruktur, einschließlich der Sanierung der 36 km langen Straße N'Tjikouna-Nampala-Finkolo-Tiola.

Finanzielle Unterstützung für kulturelle, religiöse und gemeinschaftliche Events, einschließlich Festivals und Kunstbiennalen.

Kompetenzentwicklung und Hydraulikschulung für zwölf Gemeindemitglieder sowie Bereitstellung von Pumpenreparatursätzen für lokale Rathäuser.

Umfassende lokale Beschaffung, Unterstützung regionaler Lieferanten und Stärkung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Region Sikasso.



Exploration und Erschließung

Im Laufe des Quartals erzielte Robex bedeutende Fortschritte in seinem westafrikanischen Explorationsportfolio. Zu den wichtigsten Entwicklungen zählen:

Ernennungen

Ernennungen in der Explorationsleitung: Justin Rivers hat im Laufe des Quartals seine Tätigkeit als neuer Chief Exploration Officer aufgenommen und bringt umfangreiche Führungserfahrung und Explorationskompetenz in das Führungsteam ein. Darüber hinaus wurde ein leitender Explorationsgeologe für Kiniéro ernannt, wodurch die technische Führungsrolle des Landes weiter gestärkt wurde.

Justin Rivers hat im Laufe des Quartals seine Tätigkeit als neuer Chief Exploration Officer aufgenommen und bringt umfangreiche Führungserfahrung und Explorationskompetenz in das Führungsteam ein. Darüber hinaus wurde ein leitender Explorationsgeologe für Kiniéro ernannt, wodurch die technische Führungsrolle des Landes weiter gestärkt wurde. Beauftragter Spezialist für Strukturgeologie: Beauftragter Berater zur Durchführung einer umfassenden Desktop- und feldbasierten Strukturkartierung und -interpretation des Kiniéro-Goldprojekts in Guinea. Die Studie zielt darauf ab, das Verständnis des Erzkörpers zu verbessern, insbesondere die strukturellen Kontrollen der Goldmineralisierung, um geplante Explorationsbohrungen zu leiten und die Modellierung der Lagerstätte (Ressource) zu verbessern.

Kiniéro-Goldprojekt, Guinea

Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) - Lagerstätte Sabali Süd: Ein dreimonatiges RC-Bohrprogramm wurde mit dem Ziel begonnen, die Tiefe der Lagerstätte Sabali Süd im zentralen und nördlichen Teil zu erweitern und Infill-Bohrungen durchzuführen. Das Programm umfasst etwa 115 RC-Bohrlöcher auf einer Länge von ca. 20.000 Metern und zielt darauf ab, eine erweiterte angezeigte/abgeleitete Ressource abzugrenzen, um die für 2026 geplanten Folgebohrungen und Umwandlungsbohrungen zu unterstützen.

Diamantbohrprogramm - Lagerstätten SGA und NEGD: Die endgültige Planung für einen Diamantbohrplan, der im Oktober beginnen soll, wurde abgeschlossen. Das Programm umfasst acht Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 3.151 Metern und zielt darauf ab, das Verständnis der Struktur und Lithologie in der Tiefe zu verbessern. Das Hauptziel besteht darin, eine potenzielle erste abgeleitete Ressource an frischem Gestein zu definieren, um eine konzeptionelle Studie zur Planung eines Untertagebergwerks zu unterstützen.

Exploration in der Nähe der Mine Nampala, Mali

In der Umgebung der Anlage in Nampala wurden die Explorationsaktivitäten fortgesetzt, um Optionen für die Aufrechterhaltung, den Ersatz und das Wachstum zu evaluieren, mit dem Ziel, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die betriebliche Flexibilität zu verbessern.



UNTERNEHMEN

Kreditlinie von Sprott

Robex unterhält eine vorrangig besicherte Kreditlinie über 130 Millionen US-Dollar (177,9 Millionen CAD) mit Sprott Resource Lending (US Manager) Corp. ("Sprott") als Agent und Lead Arranger. Diese dient der Finanzierung des Baus des Kiniéro-Goldprojekts sowie des Betriebskapitalbedarfs. Die erste Auszahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar (34 Millionen CAD) wurde im März 2025 abgeschlossen.

Am 4. September 2025 gab Robex Änderungen an dem Vertrag bekannt, die eine größere Flexibilität bei der Finanzierung ermöglichen. Gemäß den überarbeiteten Bedingungen hat Robex nun Zugang zu 90 Millionen US-Dollar der verbleibenden Kreditlinie, ohne dass die Mansounia-Abbaugenehmigungen oder das Bergbauabkommen erforderlich sind. Dies umfasste eine sofortige Inanspruchnahme von 30 Millionen US-Dollar sowie 60 Millionen US-Dollar, die auf einem Konto für Darlehenserlöse hinterlegt wurden, vorbehaltlich der üblichen Freigabebedingungen. Die verbleibenden 15 Millionen US-Dollar unterliegen weiterhin dem Erhalt der Mansounia-Bergbaugenehmigung und des Bergbauabkommens.

Aktualisierung der Kapitalstruktur

Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft stieg von 218.202.805 Aktien zum 30. Juni 2025 auf 244.079.269 Aktien zum 30. September 2025. Die Aktien sind sowohl an der ASX (als CDIs) als auch an der TSXV (als Stammaktien) notiert.

Robex hat die Beschleunigung des Verfallsdatums für seine am 27. Juni 2024 ausgegebenen börsennotierten Stammaktien-Kaufoptionsscheine abgeschlossen, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 3,50 CAD pro Aktie überschritten hatte. Infolgedessen wurde das Ablaufdatum vom 27. Juni 2026 auf den 18. Oktober 2025 vorverlegt:

Im dritten Quartal wurden 25.876.464 Optionsscheine ausgeübt, was einen Bruttoerlös von 66,0 Millionen CAD generierte.

Zwischen dem Quartalsende und dem 18. Oktober 2025 wurden weitere 32.249.534 Optionsscheine ausgeübt, wodurch 82,2 Millionen CAD erzielt wurden.

Insgesamt wurden vom zweiten Quartal bis zum Ende der Ausübungsfrist 58.125.998 Optionsscheine ausgeübt, was zu einem Bruttoerlös von 148,2 Millionen CAD führte.

Die verbleibenden 130.006 Optionsscheine wurden nicht ausgeübt und sind am 18. Oktober 2025 verfallen.

FY25 Guidance Q3 FY25 YTD FY25 Forecast Nampala Gold Operation Gold Production 9,774 Oz 34,401 Oz 46,000 - 48,000 Oz All-in sustaining cost (AISC) (per ounce of gold sold) $2,555 $2,318 <$2,400 Sustaining capex $7,489 $25,558 $30 - $34 million Stripping costs $6,736 $22,184 $26 - $30 million

Die AISC-Leitprognose ist gestiegen, bedingt durch höhere Lizenzabgaben infolge gestiegener Goldpreise. Robex erzielte einen realisierten Verkaufspreis von 4.518 CAD/Unze, der deutlich über dem veranschlagten Preis von 3.197 CAD/Unze lag.

Die Nampala-Mine ist weiterhin auf Kurs, ihre Produktionsprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025 von 46.000 bis 48.000 Unzen zu erreichen, vorbehaltlich der betrieblichen Situation in Mali, einschließlich einer zuverlässigen Versorgung mit Kraftstoff.

Für das Geschäftsjahr 2025 werden nachhaltige Investitionsausgaben in Höhe von 30 bis 34 Millionen CAD prognostiziert, während die Abraumkosten auf 26 bis 30 Millionen CAD geschätzt werden.

Bei der Erstellung der Prognose für 2025 wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt:

Durchschnittlicher realisierter Verkaufspreis für Gold: 3.197 CAD pro Unze

Kraftstoffpreis: 1,85 CAD pro Liter

Wechselkurs USD/CAD: 1,39



Kiniéro Permit Area Details Permit

No Type Mineral Area (Km2) Deposit Current Holding Company Validity/Status/Duration 311 Exploitation Permit Gold 95.51 SMG Awarded on 17 December 2020. Valid for a period of 15 years renewable on expiry 310 Exploitation Permit Gold 37.85 SMG Awarded on 17 December 2020. Valid for a period of 15 years renewable on expiry 271 Exploitation Permit Gold 99.35 SMG Awarded on 4 November 2020. Valid for a period of 15 years, renewable on expiry 312 Exploitation Permit Gold 93.63 Sabali North and Central Sabali South, SGA, Jean and Banfare SMG Awarded on 17 December 2020. Valid for a period of 15 years, renewable on expiry

Mansounia Exploration Permit Details Permit

No Type Mineral Area (Km2) Deposit Current Holding Company Status 1048 Exploration

Permit Gold 53.78 Mansounia Penta Goldfields Permit awarded on 6 April 2020, valid for an initial period of 3 years and renewable on expiry. An exploitation permit application (to be issued in SMG's name) was validly submitted to the CPDM in Q1 2023 for 50% of the Mansounia Permit Area. This application is still being processed, but the Company notes that on 7 March 2025 the Guinean Minister of Mines confirmed in writing that the application is complete and compliant. 1049 Exploration

Permit Gold 90.37 Mansounia Penta

Goldfields Permit awarded on 6 April 2020, valid for an initial period of 3 years and renewable on expiry. An exploitation permit application (to be issued in SMG's name) was validly submitted to the CPDM in Q1 2023 for 50% of the Mansounia Permit Area. This application is still being processed but the Company notes that on 7 March 2025 the Guinean Minister of Mines confirmed in writing that the application is complete and compliant.

Nampala Project Exploitation Permit Details Permit

Code Permit Name Start date Expiry date Area Status PE 2011/17 Nampala exploitation permit

(permis D'exploitation de Nampala) 21 March 2012 21 March 2024 16km2 Active

Nampala Project Exploration Permit Details (South Mali) Permit

Code Permit Name Start date Area Status PR: 17/868 Kamasso 19 September 2017 100km2 Under renewal process PR 16/802 Bis 1 Diangounté 28 November 2017 52km2 Under renewal process PR:19/1038 Sanoula 28 August 2019 31.5km2 Under renewal process PR: 19:/1039 Mininko 17 September 2019 46.20km2 Under renewal process PR: 20/1088 Gladié 31 March 2021 52km2 Under renewal process

