Taufkirchen - Der Chef der Airbus-Militärsparte Airbus Defence and Space, Michael Schöllhorn, fordert die Branche auf, angesichts der angespannten geopolitischen Situation vorzusorgen. Es gehe nun darum, "unter anderem auch Rohstoffe und Komponenten auf Lager" zu halten, "so wie es im Kalten Krieg auch schon der Fall war", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Man müsse nun "eine gewisse Grundreserve verfügbar halten, auch wenn das Geld kostet".



Viele Rohstoffe für Europas Industrie kommen aus China, Halbleiter in großen Mengen aus Taiwan. Zu der Frage, wie lange die Industrie weiter produzieren könnte, wenn Rohstoffe aus China ausblieben, sagte der Manager: "Wir haben das Risiko bereits länger im Auge." Insgesamt sei die Industrie heute "schon besser aufgestellt als vor drei Jahren, aber noch lange nicht da, wo wir sein müssten". Dazu müsse nun auch die Industrie "ihren Teil beitragen".



Denn sollte es zu einem bewaffneten Konflikt kommen, hätte Europa nicht viel Zeit. "Das Ziel müsste sein, einen Krieg möglichst rasch zu gewinnen, nicht zuletzt, um die Leidenszeit einer Bevölkerung zu minimieren", sagte Schöllhorn. Daher müsse man "sicherstellen, dass ein solcher Konflikt in wenigen Wochen zu Ende ist und wir dabei nicht verloren haben". Auf einen "fünfjährigen Abnutzungskrieg" sei man "nicht vorbereitet".



Zum Streit bei dem gemeinsamen Projekt von Airbus und Dassault über das gemeinsame Luftkampfsystem "Future Combat Air System" (FCAS) sagte der Airbus-Manager: "Wir sind dem Programm mit den getroffenen, gegenwärtig gültigen Vereinbarungen verpflichtet, ohne Wenn und Aber. Wenn man unseren Partner Dassault richtig versteht, wollen sie vielleicht ein eigenes Flugzeug bauen. Damit würden die geltenden Vereinbarungen hinfällig." FCAS "als Solches" werde allerdings "nicht scheitern, da ein vernetztes Luftkampfsystem militärisch gebraucht" werde. Sollte Frankreich "andere Pläne beim Kampfflugzeug verfolgen", müssten sich die anderen Staaten überlegen, "wie es bei FCAS als Luftkampfsystem" weitergehe.



"Europa hat ja noch mehr Länder", so Schöllhorn. "Länder, die sich auch durchaus fragen: Kaufen wir weiter amerikanisch, wie die Polen es gemacht haben, und bauen wir - wie die Schweden - weiter ein System alleine?" Man habe jedoch "eine sicherheitspolitische Situation, in der wir nicht wie geplant Zeit haben bis 2040". Vieles müsse "früher fertig sein, viel früher". Schöllhorn wörtlich: "Wir können keine Zeit verplempern."



Schöllhorn verteidigte den Plan der europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerne Leonardo, Thales und Airbus, ihre Satellitensparten zusammenzulegen. "Ich halte das für überlebenswichtig. Für die Weltraumindustrie in Europa, und damit unsere Verteidigungsfähigkeit wie auch unseren Wohlstand." "Nationalstaaterei" habe keine Zukunft "auf diesem global hart umkämpften Markt, wo Amerikaner und Chinesen uns zunehmend den Rang ablaufen".





© 2025 dts Nachrichtenagentur