Die Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China wird zunehmend als das gesehen, was sie ist - eine vorübergehende Eskalationspause. Dass nach einem Jahr erneut verhandelt werden soll und dass China nur die jüngsten Handelsbeschränkungen zurücknimmt, zeigt, dass die Zeit der Globalisierung nicht wieder zurückkommt. Auch künftig werden sich China und die USA beäugen und versuchen, das Beste für sich herauszuholen. Das birgt Eskalationspotenzial. Ein Kollateralschaden ist schon heute die Autoindustrie. Warum es aktuell viele Argumente für Krisen-Investments im Rohstoffsektor gibt.

