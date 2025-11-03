AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 3. November 2025 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Weiteres Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025 Konsolidiertes Wachstum von 18.2%, getragen von den Bereichen Healthcare und Hospitality. Bereinigtes organisches Wachstum von 2.6%. AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 899.2 Millionen gegenüber CHF 761.0 Millionen im gleichen Zeitraum 2024, was einem Gesamtwachstum von 18.2% entspricht. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 789.9 Millionen (3Q2024: CHF 668.6 Millionen), ein Anstieg von 18.1%, mit einem bereinigten organischen Wachstum von 1.5%. Gesundheitswesen: anhaltendes Wachstum und erfolgreiche Integration neuer Einheiten

Das Swiss Medical Network erzielte mit seinen 21 Spitälern und seinen medizinischen Zentren einen Bruttoumsatz von CHF 722.6 Millionen (3Q2024: CHF 594.9 Millionen), was einem Anstieg von 21.5% entspricht. Das bereinigte organische Wachstum von 3.3% ist auf die Expansion des ambulanten Netzwerks sowie auf die vollständige Integration des Spital Zofingen, des CentroMedico und mehrerer Arztpraxen in der Deutschschweiz zurückzuführen. Swiss Medical Network setzt seine Entwicklung im Bereich der integrierten Versorgung fort und weitet dieses Modell per 1. Januar 2026 auf eine dritte Region aus - das Aare Netz, das erste in der Deutschschweiz. Viva Health: Attraktive Prämien in allen Kantonen mit integrierten Versorgungsregionen

VIVA Health, das in Zusammenarbeit mit dem Versicherer Visana entwickelte alternative Grundversicherungsprodukt, geht in sein drittes Jahr und bietet in den meisten Kategorien und Kantonen die niedrigsten Prämien auf dem Markt. Viva ist in den Regionen Jura, Tessin und Zofingen/Aarau verfügbar. Hospitality: anhaltend positive Dynamik

MRH Switzerland AG, die von Michel Reybier Hospitality geführte Hotelsparte der Gruppe, erzielte einen Bruttoumsatz von CHF 157.4 Millionen (3Q2024: CHF 151.6 Millionen), ein Anstieg von 3.8 %. Das organische Wachstum wurde durch die hervorragenden Leistungen in allen Häusern begünstigt. Die Wintersaison, die am 12. Dezember 2025 beginnt, verspricht erfolgreich zu werden, da die Schweiz ihre Attraktivität als Reiseziel insgesamt weiter stärkt. Das Hotelportfolio blieb mit elf Häusern unverändert. Real Estate: starke Leistung angetrieben durch den Verkauf von Apartments in Zermatt

Der Bereich Real Estate, vertreten durch Swiss Hotel Properties SA, erzielte einen Umsatz von CHF 36.1 Millionen (3Q2024: CHF 24.0 Millionen), ein Anstieg von 50.5%. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf den Verkauf von Apartments in Zermatt zurückzuführen, von denen rund ein Drittel bereits verkauft wurde. Die verbleibenden Einheiten werden bis zum Ende der Wintersaison (1Q2026) vermarktet, was im nächsten Quartal weiterhin positiv zum Umsatz beitragen wird. Strategische Optionen in Prüfung

AEVIS VICTORIA prüft derzeit verschiedene strategische Optionen für ihre Tochtergesellschaften, insbesondere Swiss Medical Network und Infracore, um deren langfristige Entwicklung zu unterstützen. Swiss Medical Network beabsichtigt, alle Regionen, in denen es tätig ist, mit seinem integrierten Versorgungsangebot und dem alternativen Grundversicherungsprodukt Viva, das in Zusammenarbeit mit Visana entwickelt wurde, abzudecken. In diesem Zusammenhang erwägt AEVIS den Eintritt neuer strategischer Aktionäre und plant, ihre Beteiligung an Swiss Medical Network zu reduzieren, um die Unabhängigkeit der integrierten Schweizer Gesundheitsgruppe zu stärken. Parallel dazu prüft Infracore verschiedene Möglichkeiten einer Kapitalöffnung oder Börsennotierung, um der wachsenden Nachfrage nach Sale-and-Lease-Back-Lösungen auf dem Schweizer Spitalmarkt gerecht zu werden. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations:

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert.

www.aevis.com.

