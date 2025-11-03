Freiburg - Die Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 kräftig gesteigert. So stieg der konsolidierte Bruttoumsatz um 18 Prozent auf 899 Millionen Franken an. Das organische Wachstum belief sich auf 1,5 Prozent. Das Wachstum wurde vor allem vom Gesundheitsbereich Swiss Medical Network (SMN) getragen, der dank neuer Klinik- und Praxisübernahmen sowie dem Ausbau integrierter Versorgungsangebote zulegte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
