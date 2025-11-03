© Foto: Jonathan Raa - Sipa USAGoldman Sachs sieht für Nvidia weiter starkes Wachstumspotenzial und hebt das Kursziel deutlich an. Analysten erwarten erneut glänzende Quartalszahlen.Goldman Sachs bleibt bei seiner bullishen Einschätzung für den US-Chiphersteller Nvidia. Die Investmentbank bestätigte ihre Kaufempfehlung und hob das Zwölf-Monats-Kursziel von 210 auf 240 US-Dollar an. Starke Erwartungen vor Quartalszahlen Nvidia wird seine nächsten Quartalszahlen am 19. November veröffentlichen. Analyst James Schneider von Goldman Sachs rechnet damit, dass der Konzern die hohen Erwartungen des Marktes erfüllen und erneut übertreffen wird. "Wir glauben, dass die Erwartungen der Anleger angesichts mehrerer Ankündigungen zur …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE