Goldman Sachs sieht für Nvidia weiter starkes Wachstumspotenzial und hebt das Kursziel deutlich an. Analysten erwarten erneut glänzende Quartalszahlen.Goldman Sachs bleibt bei seiner bullishen Einschätzung für den US-Chiphersteller Nvidia. Die Investmentbank bestätigte ihre Kaufempfehlung und hob das Zwölf-Monats-Kursziel von 210 auf 240 US-Dollar an. Starke Erwartungen vor Quartalszahlen Nvidia wird seine nächsten Quartalszahlen am 19. November veröffentlichen. Analyst James Schneider von Goldman Sachs rechnet damit, dass der Konzern die hohen Erwartungen des Marktes erfüllen und erneut übertreffen wird. "Wir glauben, dass die Erwartungen der Anleger angesichts mehrerer Ankündigungen zur …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.