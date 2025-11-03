Der koreanische Autohersteller Hyundai geht eine Zusammenarbeit mit dem US-Technologiekonzern Nvidia ein, der mittlerweile weit mehr ist als nur ein Chiphersteller. Beide Partner wollen gemeinsam Innovationen in den Bereichen autonome Fahrzeuge (AVs), intelligente Fabriken und Robotik vorantreiben. Erst vor wenigen Tagen hatte Nvidia eine Kooperation mit der Fahrdienst-App Uber, dem Autokonzern Stellantis und dem Auftragsfertiger Foxconn im Bereich ...

