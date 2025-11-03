Schindellegi- Der Logistikkonzern Kühne+Nagel stärkt sich mit einer Übernahme. Er kauft das irische Unternehmen Eastway Global Forwarding, das sich bislang im Familienbesitz befunden hat und auf Logistikdienstleistungen für die Luftfahrtindustrie spezialisiert ist. Eastway mit Hauptsitz in Limerick verfüge über ein Netzwerk, das sich über 130 Länder erstrecke, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Das Unternehmen biete unter anderem zeitkritische ...

