Gland - Bei der Onlinebank Swissquote übernimmt das Geschäftsleitungsmitglied Jan De Schepper zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Funktion des Yuh-CEO. Swissquote hatte Yuh im Sommer ganz übernommen, nachdem es zuvor ein Joint Venture mit Postfinance gewesen war. Der 49-jährige De Schepper war bislang bei Swissquote für Sales und Marketing verantwortlich und damit für die Produkt- und Marketingstrategie. Die zusätzliche Aufgabe übernehme ...

