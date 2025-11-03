© Foto: Dall-E

Trump will Nvidias Spitzenchips nur US-Unternehmen überlassen und riskiert damit einen weiteren technologischen Bruch zwischen den USA und China.In einem deutlichen Kurswechsel in der US-Technologiepolitik hat Präsident Donald Trump angekündigt, dass die fortschrittlichsten KI-Chips von Nvidia künftig ausschließlich amerikanischen Unternehmen vorbehalten bleiben sollen. In einem Interview, das am Sonntag in der CBS-Sendung "60 Minutes" ausgestrahlt wurde, erklärte Trump: "Die modernsten Chips werden wir niemandem außer den Vereinigten Staaten geben. Wir geben den Blackwell-Chip nicht an andere weiter." Die Aussage fiel zudem in Gesprächen mit Reportern an Bord der Air Force One auf dem …