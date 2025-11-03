Megamarkt Energiespeicher: Die Depot-2030-Firma setzt auf Erlösquellen wie Roboter und Strom für KI und profitiert am Montag von einer neuen Spekulation! Nach der Samsung-Party mit Nvidia rückt nun Elon Musk in den Mittelpunkt.Der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz sorgt für enormen Energiebedarf. Nach der Verdreifachung des Hot Stocks Bloom Energy sprintet nun auch die Aktie der Samsung-Electronics-Schwester Samsung SDI ins Plus.Nach News von BMW hinsichtlich der Zusammenarbeit bei Feststoffbatterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär