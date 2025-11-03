DJ Roche-Medikament Gazyvaro erreicht Ziele in Lupus-Studie

Von Billy Gray

DOW JONES--Roche hat mit seinem Medikament Gazyvaro in einer späten klinischen Studie die wichtigsten Ziele erreicht und die Symptome der chronischen Autoimmunerkrankung systemischer Lupus erythematodes deutlich reduziert.

Der Schweizer Pharmakonzern erklärte am Montag, bei der Behandlung sei das Hauptstudienziel erreicht worden. Ein höherer Prozentsatz der behandelten Patienten habe nach einem Jahr im Vergleich zur Standardtherapie eine signifikante Besserung gezeigt. Das Medikament, das zur Behandlung der chronischen lymphatischen Leukämie in den USA unter dem Namen Gazyva und in der EU unter dem Namen Gazyvaro vermarktet wird, erfüllte auch alle wichtigen sekundären Endpunkte.

Roche kündigte an, die neuesten Studiendaten so bald wie möglich den medizinischen Behörden - einschließlich der US-amerikanischen FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur - vorzulegen. Sollte das Medikament zugelassen werden, wäre es das erste seiner Art zur Behandlung der Krankheit, das direkt auf einen Typ weißer Zellen, die so genannten B-Zellen, abzielt, eine der Ursachen, fügte es hinzu.

Systemischer Lupus erythematodes betrifft weltweit mehr als drei Millionen Menschen, die meisten von ihnen Frauen. Die Hälfte der betroffenen Patienten entwickelt innerhalb von fünf Jahren nach der Diagnose die potenziell tödliche Nierenkomplikation Lupusnephritis, so Roche. Zu den Symptomen gehören häufige Aktivitätsschübe, die mehrere Organe entzünden und schädigen, so das Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 02:22 ET (07:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.