Der deutsche Leitindex hat sich am Freitag trotz Kursgewinnen an der Wall Street mit einem deutlichen Minus aus dem Handel verabschiedet und dabei die wichtige 24.000-Punkte-Marke unterschritten. Immerhin setzt sich der Verkaufsdruck zum Monatsstart nicht fort - die Bullen haben den Kampf um die Unterstützung noch nicht aufgegeben. Nachrichtentechnisch dominieren am Montag neue Analysteneinschätzungen: Allianz, Kion, Redcare und Rheinmetall sind hierbei betroffen.

