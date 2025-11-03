Mitteilung(en) der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat den Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe vollzogen

- Verkauf der zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inkl. Wärmebehandlung an strategischen Käufer

- Bereich Gesenkschmiede zusätzlich an die FerrAl United Group verkauft

Buderus Edelstahl, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat erfolgreich ihre zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inklusive der Wärmebehandlung an die GMH Gruppe verkauft.

Das Unternehmen ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Spezialstählen mit Schwerpunkten ...

