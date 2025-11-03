Nach einem schwachen Zahlen-Freitag mit einem Minus von rund vier Prozent kommt die AXA-Aktie auch zu Wochenbeginn nicht in Fahrt. Dabei liefern die Analystenstimmen weiter positive Impulse. Eine paradoxe Reaktion und damit eine attraktive Kaufchance - oder gibt es doch gute Gründe für den Abverkauf nach den Zahlen?Der französische Versicherungskonzern AXA hat im dritten Quartal 2025 in mehreren Sparten deutlich zugelegt (DER AKTIONÄR berichtete). In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres ...

