EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 27. Oktober 2025 bis zum 31. Oktober 2025

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.11.2025 / 10:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2025 - Wöchentliche Zwischenmeldung 7

Neubiberg, 03. November 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 - Woche 7 vom 27. Oktober bis 31. Oktober 2025 / 7. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 25.000 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 27. Oktober 2025 1.000 34,0893 Xetra 28. Oktober 2025 500 34,6492 Xetra 29. Oktober 2025 1.500 34,3526 Xetra 30. Oktober 2025 11.000 34,7080 Xetra 31. Oktober 2025 11.000 34,3389 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 615.300 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand