Pfizer zieht gegen Novo Nordisk vor Gericht, um die Metsera-Übernahme zu stoppen. Im Zentrum steht der Kampf um die nächste Generation von Abnehm-Medikamenten.Pfizer zieht im Kampf um Metsera vor Gericht. Der US-Pharmakonzern hat am 31. Oktober beim Court of Chancery in Delaware Klage gegen Novo Nordisk und Metsera eingereicht, um die geplante Übernahme des Herstellers von Abnehm-Medikamenten zu retten. Metsera hatte zuvor das überraschend höhere Angebot des dänischen Rivalen Novo Nordisk als "überlegenes Unternehmensangebot" bezeichnet - und damit das bereits bestehende Fusionsabkommen mit Pfizer infrage gestellt. Pfizer wirft Metsera Vertragsbruch und Treuepflichtverletzung vor und …