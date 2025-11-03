Anzeige
Mehr »
Montag, 03.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 852009 | ISIN: US7170811035 | Ticker-Symbol: PFE
Tradegate
03.11.25 | 17:00
21,370 Euro
+0,19 % +0,040
Branche
Pharma
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
PFIZER INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PFIZER INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,35021,37017:03
21,34021,36017:02
Markus Weingran
03.11.2025 15:27 Uhr
329 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Wichtigste Termine der Woche!: Buffett hortet weiter Geld, Pfizer verklagt Novo Nordisk & Autowerte atmen auf

Warren Buffett hat zwar im dritten Quartal wieder ordentlich verdient, mutiger wird er aber nicht. Der Starinvestor hält seine Schäfchen weiterhin beisammen. 2 Monate vor seinem Abschied sind es fast 382 Milliarden $. Auch diese Woche geht es wieder hoch her in der Quartalsberichtssaison. Diesmal gibt es auch ordentlich Futter aus dem deutschen Leitindex. Gleich elf DAX-Titel öffnen ihre Bücher. Geben die Konzerne den Startschuss für eine Jahresendrallye? In den USA geht es schon heute nach Börsenschluss ordentlich zur Sache. Palantir wird berichten, wie das dritte Quartal verlaufen ist. Mit AMD und Robinhood sind auch zwei Highflyer am Start. Geht die Reise Richtung Norden weiter? Thema …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.