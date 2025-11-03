Wichtigste Termine der Woche!: Buffett hortet weiter Geld, Pfizer verklagt Novo Nordisk & Autowerte atmen auf

Warren Buffett hat zwar im dritten Quartal wieder ordentlich verdient, mutiger wird er aber nicht. Der Starinvestor hält seine Schäfchen weiterhin beisammen. 2 Monate vor seinem Abschied sind es fast 382 Milliarden $. Auch diese Woche geht es wieder hoch her in der Quartalsberichtssaison. Diesmal gibt es auch ordentlich Futter aus dem deutschen Leitindex. Gleich elf DAX-Titel öffnen ihre Bücher. Geben die Konzerne den Startschuss für eine Jahresendrallye? In den USA geht es schon heute nach Börsenschluss ordentlich zur Sache. Palantir wird berichten, wie das dritte Quartal verlaufen ist. Mit AMD und Robinhood sind auch zwei Highflyer am Start. Geht die Reise Richtung Norden weiter? Thema …

Den vollständigen Artikel lesen ...