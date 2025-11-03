Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG



03.11.2025 / 11:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG Unternehmen: TAKKT AG ISIN: DE0007446007 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.10.2025 Kursziel: 8,00 EUR (zuvor 9,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA

Fortgesetzte Umsatzerosion in Q3 bei verbessertem FCF



TAKKTs Q3-Bericht zeigt eine fortgesetzte Abwärtsentwicklung. CEO Weishaar führt jetzt auch operativ die Kernsparte I&P. Das Management konkretisiert die Gesamtjahresguidance. Wir haben unsere Dividendenerwartung erneut gesenkt.



[Tabelle]



Keine Verbesserung der Geschäftsentwicklung in Q3, aber positiver FCF: TAKKT berichtete im dritten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang um 9,1% yoy (organisch: -6,2% yoy) auf 244,5 Mio. EUR. Damit setzt sich das Abwärtsmomentum, das mittlerweile 11 Quartale anhält, organisch fort (9M: -6,5% yoy). Während TAKKTs Kerngeschäft Industrial&Packaging (-5,0% yoy) sowie das Segment Office Furniture & Displays (-4,8% yoy) sich zumindest im Momentum geringfügig verbesserten, schrumpfte TAKKTs kleinstes Segment Foodservice (FS) um 10,0% yoy organisch. TAKKTs bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 4,3% (Q3/24: 9,0%). Der generierte FCF war in Q3 mit 7,6 Mio. EURpositiv (9M/25: -1,7 Mio. EUR).



Guidance konkretisiert - Impairments auf Firmenwerte drohen: Nach einer deutlichen Reduktion der Guidance im Rahmen der H1-Berichterstattung wurde diese mit Q3 weiter konkretisiert. So soll die organische Umsatzentwicklung jetzt um 4%-8% rückläufig sein (zuvor: -2% bis -9%, ursprünglich: -4% bis +6%). Die bereinigte EBITDA-Marge soll am unteren Ende der zuletzt kommunizierten Spanne (4%-6%, ursprünglich: 6%-8%) liegen. Im Rahmen der Investorenpräsentation deutete das Management auch darauf hin, dass angesichts der unerwartet schwachen Geschäftsentwicklung weitere Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte zum Geschäftsjahresende nötig sein könnten. Über deren Höhe wurden keine Angaben gemacht. Wir haben in unserem Modell ein weiteres Impairment in Höhe von 60 Mio. EUR (2024: 62,9 Mio. EUR für CenBert, 2023: 37,0Mio. EUR für D2G) unterstellt. Besonders anfällig für ein solches Impairment halten wir die zahlungsmittelgenerierende Einheit Cenbert (Segment FS). Hier steht noch ein Geschäfts- und Firmenwert von EUR 82,4 Mio. EUR zu Buche plus 12,1 Mio. EUR für die Marke Central. Aber auch auch ein weiteres Impairment im Displaygeschäft (maximal51,8 Mio. EUR für D2G) ist u.E. nicht ausgeschlossen.



Positiver FCF und Dividende angestrebt: TAKKTs Management erwartet für FY 2025einen positiven FCF in Höhe von 10-20 Mio. EUR. Das Management bekräftigte die Absicht, eine Dividende auszuschütten und verwies darauf, dass bei einem Dividendenvorschlag drei Faktoren Berücksichtigung finden werden, nämlich 1) die Höhe des FCF 2025 ebenso wie 2) der für 2026 erwartete FCF und 3) der künftige Investitionsbedarf des Unternehmens. Dies bedeutet u.E. eine nachvollziehbare Abkehrder bestehenden Dividendenpolitik (jährliche 'Basisdividende' von 0,60 EUR je Aktie plus Sonderdividende in guten Jahren). Wir haben unsere Dividendenerwartungen daher einweiteres Mal auf jetzt 0,30 EUR (zuvor: 0,45 EUR, ursprünglich: 0,60 EUR) je Aktie gesenkt.



Fazit: Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen angepasst und im TV unseres DCF-Modells die EBITDA-Marge von 10,0% auf 9,5% reduziert. Dadurch sinkt dasvon uns ermittelte Kursziel auf 8,00 EUR (zuvor: 9,00 EUR). Einen Turnaround der Geschäftsentwicklung erwarten wir erst in 2026. Dann soll die Auslagerung von Prozessen im Kernsegment I&P in ein Shared Service Center in Ungarn dazu beitragen, die Kostenbasis schrittweise zu senken. Auf dem aktuellen Kursniveau (20-Jahrestief) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News