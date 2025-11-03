PRESSEMITTEILUNG
Garching, 03. November 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, startet die Aktion "Black Leasing Friday" mit besonders attraktiven Leasingangeboten für Privat- und Gewerbekunden auf Allane.de. Privatkunden erhalten bis zu 41 % und Gewerbekunden bis zu 19 % Rabatt auf die Standard-Monatsrate. Während des Aktionszeitraums, der sich bis Ende November erstreckt, werden kontinuierlich neue Angebote hinzugefügt.
