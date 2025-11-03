Original-Research: IBU-tec advanced materials AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu IBU-tec advanced materials AG Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG ISIN: DE000A0XYHT5 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 03.11.2025 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

The Heat Is On



IBU-tec advanced materials hat sich in den zurückliegenden Jahren von einem reinen Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister der Chemieindustrie zu einem aufstrebenden Produzenten eigener grüner Technologien in globalen Wachstumsmärkten gewandelt.



Ausgangspunkt dessen sind das einzigartige Technologie-Know-how und die zum Teil patentgeschützten Verfahren für die thermische und nasschemische Behandlung von Stoffen, auf die IBU-tec bei der Entwicklung und Verarbeitung hochwertiger Materialien zurückgreifen kann. Das Herzstück bilden innovative Batteriematerialien auf Basis von Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) und Natrium-Manganoxid, die u.a. in der E-Mobilität, bei stationären Energiespeichern und im industriellen Bereich zur Anwendung kommen.



Durch das auch hierzulande wieder dynamischere Wachstum der Elektromobilität und den europaweit steigenden Marktanteil von batterieelektrischen Fahrzeugen wächst der Bedarf der OEMs und Batteriezellenhersteller nach gleichermaßen kostengünstigen und leistungsstarken Batteriewerkstoffen spürbar. Insbesondere im Volumensegment setzen sich dabei, getrieben durch Anbieter aus China, LFP-Akkus zunehmend durch, womit die globale Nachfrage nach LFP-Batteriematerial dynamisch steigt und bis 2032 mit einer CAGR von rund 26% zulegen sollte.



Die Automobilindustrie in Europa läuft akut Gefahr, bei der Batterietechnik in eine noch stärkere Abhängigkeit von Lieferketten aus Asien zu geraten, sodass in der EU sowohl strategisch als auch regulatorisch der Aufbau einer nachhaltigen lokalen Batteriewertschöpfungskette mit hohem Recyclinganteil im Vordergrund steht. Als bislang einziger europäischer Hersteller von LFP-Kathodenmaterial im industriellen Maßstab kommt IBU-tec dabei eine tragende Rolle zu. Ausdruck dessen ist u.a. die mit VW bzw. der Batterie-Tochter PowerCo stetig intensivierte Kooperation, die IBU-tec im Zuge zweier jüngst geschlossener langfristiger Abnahmevereinbarungen perspektivisch annähernd eine Verzehnfachung der Umsatzerlöse mit Batteriematerialien

bringen dürfte.



Wir rechnen damit, dass das margenträchtige Geschäftsfeld Batteriematerial bis 2028 rund 59% der Gesamterlöse ausmacht (2024: 19%) und den Konzern auf ein Umsatzvolumen i.H.v. ca. 84 Mio. EUR treibt. Durch damit einhergehende Produktmix- und Skaleneffekte gehen wir außerdem von einem überproportionalen EBITDA-Anstieg auf ca. 12,5 Mio. EUR aus (EBITDA-Marge 2028e: 15,0%; +13,0 PP vs. 2024). Darüber hinaus sollte ab 2028 eine neue Großanlage zur LFP-Fertigung in Bitterfeld ihren Betrieb aufnehmen, sodass auch in den Folgejahren hochprofitables Wachstum zu erwarten ist.



Jüngst konnte die Aktie mit Bekanntgabe der 'Battery Deals' eine spektakuläre Kurserholung verbuchen (6M: +226%) und sich mit einer aktuellen Bewertung von ca. 2x Buchwert ihrem historischen Bewertungsniveau (ØKBV seit IPO: 2,3x) wieder annähern. Allerdings waren die Wachstums- und Ertragsperspektiven u.E. auch nie zuvor so vielversprechend wie heute, sodass unser DCF-Modell nur den Base Case auf Basis der PowerCo-Aufträge abbildet, weitere LFP-Deals aber folgen könnten.



Fazit: Die Transformation von IBU-tec zu einer 'Battery Company' ist in vollem Gange und dürfte den Konzern in den nächsten Jahren in neue Dimensionen führen. Wir nehmen IBU-tec mit 'Kaufen' und einem Kursziel von 21,00 EUR neu in die Coverage auf.







